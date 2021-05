Francavilla, il locale doc Nicolao raggiunge le 300 presenze

Un traguardo importante per il terzino sinistro Nicholas Nicolao. Il locale doc del Francavilla ieri contro il Gravina ha tagliato il traguardo delle 300 presenze in 12 stagioni di militanza con la maglia rossoblu. 32 anni il prossimo il 27 giugno, il mancino di Lazic ormai è diventato una bandiera del calcio sinnico, lasciando per una parentesi di due anni il Fittipaldi (nel biennio 2009-11 ad Andria) e di uno e mezzo (quando lasciò nuovamente la maglia rossoblu per passare al Real Senise dal gennaio al giugno 2018 e dal luglio all'aprile 2019 quando ha invece vestito la casacca del Real Metapontino).