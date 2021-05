Carrarese-Pro Vercelli 0-0, la Pro finisce quarta

La Pro Vercelli centra l’obbiettivo minimo con cui si era affacciata all’ultima giornata ovvero evitare il primo turno di play-off ma resta il rammarico perché vincendo contro la Carrarese il terzo posto sarebbe valso un’ulteriore partita in meno; tante le occasioni sprecate dalla formazione di Modesto tra cui un rigore, ad onor del vero anche la Carrarese ha avuto le sue opportunità per portare a casa i tre punti ma il pareggio soddisfa la squadra di casa che è salva senza dover passare dai play-out.

La cronaca La Pro ha subito la chance di passare in vantaggio al 6’ quando Tedeschi commette un fallo da rigore su Zerbin, dagli undici metri il tiro di Della Morte viene intuito da Pulidori; la Pro dopo qualche sortita offensiva pericolosa rischia al 24’ quando Hristov allontana sulla linea, al 30’ Agyei da buona posizione non inquadra la porta; al 34’ e al 37’ ci prova Schirò ma prima manca di precisione e nella seconda occasione trova pronta la difesa della Pro Vercelli a contrarlo.

Pro subito pericolosa nella ripresa, Della Morte serve Costantino che a botta sicura trova sulla sua strada Pulidori, dopo che la sfera incoccia sulla traversa Awua e Zerbin si ostacolano non trovando la deviazione vincente; al 51’ è la volta di Marilungo che su esitazione di Saro fallisce una facile opportunità per l’uno a zero toscano, un minuto dopo annullata una rete ad Auriletto per fuorigioco, al 54’ Della Morte serve Gatto che sbaglia la non impossibile deviazione di testa. Gli ospiti continuano a fare la partita ma al 71’ Piscopo sbaglia il vantaggio per la Carrarese, il suo inserimento è ottimo ma manca la conclusione a due passi da Saro, ultimo brivido al 93’ quando l’ottimo Pulidori blocca la punizione di Emmanuello.