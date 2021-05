Modesto: “Ci faremo trovare pronti per i play-off”

Un punto amaro per la Pro Vercelli in Toscana, le bianche casacche sprecano un rigore e non riescono a centrare tre punti che avrebbero consentito a Comi e compagni di arrivare terzi. Commenta così il match il tecnico Francesco Modesto: “C’è rammarico perché sia oggi che nel recupero infrasettimanale abbiamo raccolto meno di quanto seminato, i ragazzi sono arrivati a questo finale di campionato stanchi e pochi lucidi ma sono stati bravi. Siamo partiti bene con il rigore che abbiamo sbagliato, ci spiace aver perso il terzo posto ma oggi se fossimo stati qui tutto il giorno la palla non sarebbe entrata.

Avremo dodici giorni per recuperare per fare un’ottima partita di play-off; nei tre gironi di C non c’è una squadra così giovane che sia arrivata quarta, vogliamo ringraziare i tifosi che ci hanno sempre sostenuto durante tutta la stagione; disputeremo nel migliore dei modi i play-off, dobbiamo recuperare tutti i giocatori, il gruppo voleva arrivare terzo e sarebbe stato un premio meritato per tutto quello fatto durante l’anno sia in campionato che negli allenamenti”.