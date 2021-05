La Lega Pro ha stabilito l'orario del match Catania-Foggia, valido per il primo turno dei play-off del girone C del campionato di Serie C. La sfida, in programma domenica 9 maggio allo stadio "Angelo Massimino", si disputerà alle ore 17:30.

A renderlo noto la società rossonera attraverso un comunicato stampa diffuso sul proprio sito ufficiale.