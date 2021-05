Sarà ricordata come una delle peggiori ultime giornate di campionato quella di domenica per il Novara Calcio che incassa un inopinato zero a cinque casalingo contro un Como già promosso in B e pieno di riserve. Riguardiamo tutte le foto della sfida del "Piola" nel link qui sotto.

Tutte le foto del match di domenica by Cristiano Mazzi