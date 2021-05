Serie A. Gli squalificati dopo la 34a: out in nove per un solo turno

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 maggio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SASSUOLO per non aver impedito che persone riconducibili alla propria Società ponessero in essere, per tutta la durata del secondo tempo, reiterate provocazioni nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GOLLINI Pierluigi (Atalanta): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

SANTOS DA SILVA Marlon (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CASTILLEJO AZUAGA Samuel (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

DOS SANTOS Igor Julio (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FARES Mohamed Salim (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

MANCINI Gianluca (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

NZOLA Mbala (Spezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

TAMEZE AOUTSA Adrien Fidele (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

ARSLAN Tolgay Ali (Udinese)

CHABOT Julian (Spezia)

LOCATELLI Manuel (Sassuolo)

PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sassuolo)

SOUMAORO Bakary Adam (Bologna)