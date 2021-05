Serie A. I verdetti dopo la 34a: Inter campione, Parma e Crotone in B

La 34a giornata di Serie A ha consegnato i primi tre verdetti stagionali: l'Inter di Antonio Conte è Campione d'Italia, il Parma ed il Crotone retrocedono in Serie B.

Per i nerazzurri, vincitori per 2-0 sul campo proprio del Crotone di Cosmi, è stato anche determinante il concomitante pareggio dell'Atalanta sul campo del Sassuolo che ha fatto scattare la matematica certezza della vittoria del titolo. Matematica entrata in azione anche per i calabrese dopo il k.o. interno.

Per il verdetto sul Parma c'è stato bisogno di attendere fino a ieri sera quando il Torino ha sconfitto i ducali per 1-0 grazie alla rete del kosovaro Vojvoda.

Resta aperta la bagarre per la qualificazione alla Champions League con 5 squadre (Atalanta, Milan, Napoli, Juventus, Lazio) in lotta per i 3 posti ancora disponibili. Così come resta da determinare chi sarà la terza squadra a retrocedere in Serie B: al momento è il Benevento ad essere terzultimo con il Cagliari, atteso proprio al "Vigorito" la prossima domenica, che vanta un punto in più ma con almeno altre quattro formazioni che non possono ancora dirsi del tutto al sicuro.

LA CLASSIFICA