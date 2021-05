Rotonda, annunciato il nuovo tecnico: é il 50enne Alfonso Pepe

Il nuovo tecnico del Rotonda é Alfonso Pepe. L'allenatore classe 1970, nativo di Salerno, ex tra le altre di Gelbison, Bellaria Igea, Sapri, Puteolana ed Ebolitana, è dall'odierno pomeriggio ufficialmente a lavoro per i colori biancoverdi. Le prime parole del neotecnico del Rotonda : “Sono felice e motivato. Spero di riuscire a ripagare la fiducia della società. Mancano ben nove partite alla fine della stagione, cercherò di fare del mio meglio. Le prime impressioni sono state altamente positive, a Rotonda c'è tutto per fare bene. Ora sotto con il lavoro e subito testa alle gare ufficiali dei prossimi giorni”.