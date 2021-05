Serie C girone a, retrocedono tre toscane

Poche sorprese nell’ultima giornata del girone A di Serie C che regala verdetti sia per quanto riguarda la zona play-off che la zona retrocessione, non si disputeranno i play-out perché retrocedono il Livorno che perde due a zero in casa contro la Pro Sesto, la Lucchese che viene condannata da una rete di Nocciolini dal Renate e la Pistoiese che perde due a zero a Gorgonzola contro la Giana. La giornata nera delle toscane viene solo in parte alleviata dalla qualificazione play-off del Grosseto che supera due a zero l’Olbia e si classifica decimo, non ce la fa il Novara che sbaglia un rigore contro la capolista Como e subisce un’umiliante zero a cinque.

La Pro Vercelli manca a Carrara l’appuntamento con la vittoria e finisce quarta, quinta la Pro Patria che con un gol di Latte Lath espugna il “Moccagatta” contro un demotivato Alessandria, sesto il Lecco che perde in casa contro l’Albinoleffe, ottavo il Pontedera che rifila una “manita” alla Pergolettese che aveva dato tutto nelle scorse settimane per raggiungere la salvezza; nell’ultimo incontro di giornata il Piacenza supera tre a due la Juventus U23, bianconeri comunque qualificati per la post season.

Risultati e classifica finale