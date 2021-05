Arrivato alla Vibonese non con l'appellativo di goleador, Vincenzo Plescia ha stupito tutti. 23enne in prestito dal Renate, cresciuto nel settore giovanile del Palermo, dopo 30 presenze ha messo a segno ben 11 gol. Proprio i rosanero hanno iniziato a sondare il terreno per un potenziale suo ritorno in Sicilia, ma c'è da battere anche la concorrenza del Cosenza.