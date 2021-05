Si sono giocati domenica due recuperi per quanto riguarda il girone A di Serie D che torna oggi in campo per la trentunesima giornata, il Casale continua la striscia positiva vincendo due a uno ad Imperia con una doppietta di Poesio e raggiungendo quota 40 che dovrebbe garantire ai nerostellati la salvezza.

Bene anche il Varese che batte nel derby lombardo tre a uno in casa il Legnano, in evidenza Capelli autore di due gol.