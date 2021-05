Benevento. Montipò: "Contro il Cagliari conteranno grinta e rabbia"

La partita di domenica tra Benevento e Cagliari, è ormai quasi inutile ricordarlo, sarà cruciale per il cammino verso la salvezza dei giallorossi nonché anche del club sardo. Tra i protagonisti in campo ci sarà certamente Lorenzo Montipò, portiere della Strega, che ha parlato al Corriere dello Sport del cammino di avvicinamento alla "partita delle partite".

IL MILAN - Già contro i rossoneri si è visto un miglioramento rispetto, ad esempio, alla gara contro l'Udinese. In Serie A la concentrazione deve sempre essere al massimo, non sono consentiti cali. Quanto fatto al "Meazza" ci permetterà di affrontare al meglio la settimana che porterà al Cagliari.

IL CAGLIARI - E' la partita della vita e non abbiamo scuse. Dobbiamo "pedalare" e fare quei punti che servono a raggiungere il nostro obiettivo. Se metteremo in campo la grinta e la rabbia viste a San Siro allora potremo farcela. L'aspetto mentale è importante e contro i rossoblù dovremo essere più compatti in modo da non concedere loro occasioni. Al tempo stesso, pur non scoprendoci, dovremo essere noi a creare occasioni da gol. Con il Milan ci siamo riusciti solo in parte ma i rossoneri sono un avversario più forte di noi. Conterà la rabbia che avremo dentro.