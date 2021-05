Serie A. Vicenda arbitri: Abbattista non ha responsabilità nei fatti

Nell'articolo inerente il caos che sta vivendo il mondo arbitrale (clicca qui), nel quale vi avevamo parlato delle denunce alla procura di Roma fatte dagli ex arbitri Baroni e Minelli e riguardanti irregolarità circa la valutazione dell'operato dei due direttori di gara che ne ha portato alla dismissione, non era chiaro un aspetto.

L'arbitro Eugenio Abbatista non è il destinatario della denuncia né risulta essere indagato o coinvolto nella dinamica dei fatti. Abbatista, infatti, non ha avuto nessun coinvolgimento nell'assegnazione dei voti e, quindi, non ha responsabilità di alcun tipo nella vicenda oggetto della denuncia.