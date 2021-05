Serie D/F: le decisioni del giudice sportivo dopo le gare di domenica

Sono cinque i calciatori squalificati dal giudice sportivo dopo i recuperi di domenica. Sono Perini e Mantini del Montegiorgio, Battisti dell'Aprilia, Del Duca dell'Atletico Terme Fiuggi e Diarra della Vastese. Perini, espulso a fine gara, dovrà scontare due giornate.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gare del 2 maggio 2021

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MANTINI GIORGIO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PERINI FILIPPO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo dell'Arbitro al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

BATTISTI STEFANO (APRILIA RACING CLUB SRL)

DEL DUCA PIETROMARIA (ATLETICO TERME FIUGGI)

DIARRA BOUBACAR (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFRAZIONE)

CUCCU RICCARDO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

PALLADINI ALESSIO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

RAFFAELI FILIPPO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

ESPOSITO MARIO (ATLETICO TERME FIUGGI)

TENKORANG JOSHUA (CITTA' DI CAMPOBASSO)

TEMPESTILLI DENNY (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

SCOGNAMIGLIO VINCENZO (RECANATESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

CAMARA KABINE (APRILIA RACING CLUB SRL)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

FORGIONE COSIMO (ATLETICO TERME FIUGGI)

BONTA FRANCESCO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

PAOLI LORENZO (PINETO CALCIO)

BARBAROSSA DANILO (VASTESE CALCIO 1902)

DI PRISCO MICHELE (VASTESE CALCIO 1902)

GENTILE VINCENZO (VASTOGIRARDI)

MELE FRANCESCO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

BOSI DANIELE (APRILIA RACING CLUB SRL)

RACCICHINI MATTEO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

VITALI PABLO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

LUPOLI ARTURO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

PEJIC JURO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

TOGOLA MAMADOU (RECANATESE A.S.D.)

ACUNZO DIEGO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

GELSI ALESSANDRO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

PIERDOMENICO PAOLO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

BARBATO ANTONIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

FRARACCIO FILIPPO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

D'ERCOLE FERDINANDO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)