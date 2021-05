Iscrizioni aperte per dirigenti di società sportive fino al 10 maggio

Il Comitato Regionale Basilicata della F.I.G.C. – L.N.D. organizza, in collaborazione con l’Associazione “Gian Franco Lupo”, un Corso di formazione per Dirigenti di Società sportive, da effettuarsi in modalità a distanza (online tramite la piattaforma Cisco Webex Meetings), al fine di fornire idonei supporti formativi e informativi per l’espletamento di mansioni dirigenziali presso le Società lucane di Calcio Dilettantistico e/o Settore Giovanile e Scolastico, comprese attività inerenti la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

Il Corso è rivolto ai dirigenti e/o aspiranti dirigenti di società affiliate alla F.I.G.C.- L.N.D., dei Campionati maschili e femminili di Calcio a Undici e Calcio a Cinque e della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

Gli aspiranti candidati al Corso possono prendere visione del Bando di Ammissione pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 64 del 4 maggio 2021 del Comitato Regionale Basilicata di seguito allegato.

Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 10 maggio 2021. La domanda di partecipazione va inviata a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@figcbasilicata.it.

Ufficio Stampa Lnd Basilicata