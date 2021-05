Benevento-Cagliari: sardi favoriti per gli analisti di scommesse

La distanza tra Benevento e Cagliari, prima dello scontro diretta che vale l'intera stagione, è di un solo punto in favore dei sardi. Nelle ultime settimane il rendimento delle due squadre è stato di segno opposto e ciò ha, ovviamente, condizionato le previsioni degli analisti di scommesse in vista della gara del "Vigorito".

La favorita risulta essere la compagine allenata da mister Semplici che viene data a 2,27; la quota dei ragazzi di Inzaghi, che non hanno vinto solo due incontri casalinghi sui 17 giocati, è di 3,12. Il pareggio è dato a 3,45. Anche la quota retrocessione vede favoriti i sardi, quotati a 3,85, sui sanniti, dati a 1,35.

I precedenti tre incontri hanno visto tutti il medesimo score: il finale è stato sempre di 2-1, due volte per i cagliaritani, una per i beneventani (nella gara di andata di questo campionato). Se lo stesso punteggio dovessi ripetersi anche questa volta pagherebbe 9,91 volte la posta se fosse in favore del Cagliari, 11,70 se finisse appannaggio del Benevento. Gli analisti prevedono comunque un minimo di 3 reti visto che l'"Over 2,5" paga 1,75 volte la posta mentre l'"Under" è dato a 2. Lapadula e Pavoletti sono i bomber designati per gli scommettitori: un gol della punta italo-peruviana è dato a 2,80 mentre quello della punta rossoblù a 2,40.