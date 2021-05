IamC - Il Catanzaro su Vázquez della Virtus Francavilla

Comincia a muoversi il mercato del Catanzaro dopo i play off conquistati da top della categoria e da disputare in prima fascia. Per non farsi trovare impreparati sul futuro, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nelle ultime ore, i calabresi hanno iniziato a sondare alcuni profili, tra cui Federico Vázquez della Virtus Francavilla. Attaccante argentino classe 1993, quest'anno è stato autore di 5 reti in 22 presenze.