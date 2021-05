Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione in giornata, in casa Cavese spunta per il ruolo di direttore sportivo la figura di Danilo Pagni. Sia in caso di Serie D o di ripescaggio in Serie C, i campani punterebbero sull'ex Ternana e Viterbese per ricostruire un roster in grado di dire la sua in qualsiasi categoria.