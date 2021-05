Serie A. Stabilite le date della stagione 2021/22, riformata la Coppa

Il Consiglio di Lega, tenutosi questo pomeriggio, ha stabilito che il prossimo campionato di Serie A prenderà il via il 22 agosto 2021 per concludersi il 22 maggio 2022. Le squadre saranno in pausa per le festività natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022.

Grandi novità per la Coppa Italia: è stato annunciato il nuovo format della competizione che prevede la partecipazione di sole 40 squadre, 20 di Serie A e 20 di Serie B. Questa decisione, però, per dirsi definitiva, necessiterà anche dell'approvazione del Consiglio della FIGC. La coppa tricolore inizierà il 15 agosto e vedrà scendere in campo anche 12 squadre di massima serie.

Secondo la Lega, il nuovo format dovrebbe creare maggiore appetibilità mediatica andando a prevedere fin da subito sfide tra club prestigiosi. E' in programma anche una riforma del campionato Primavera per il quale è stato chiesto l'ampliamento del numero di squadre partecipanti da 16 a 18.