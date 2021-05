Taranto, il borsino dell'allenamento odierno in vista Portici

Il Taranto si avvicina sempre di più al traguardo della promozione in Serie C. Tuttavia, la squadra di Giuseppe Laterza dovrà superare sei ostacoli da qui alla fine. Portici allo Iacovone, Molfetta e Francavilla fuori casa, Team Altamura e Cerignola tra le mura amiche e Lavello in trasferta. Sei gara e distanza di pochi punti da Picerno e Casarano. I rossoblù dovranno mantenere la concentrazione al massimo per non fallire un obiettivo inseguito e quasi raggiunto con la forza del lavoro e la compattezza dimostrata in questa stagione.

In attesa della gara di domenica contro il Portici, la squadra rossoblù ha svolto il consueto allenamento di rito sul campo B dello Iacovone. Nella mattinata di oggi il gruppo squadra ha svolto ginnastica posturale, circuiti di forza e lavoro tattico in mattinata mentre nel pomeriggio lavoro incentrato sulla tattica e partitella a campo ridotto.