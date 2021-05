Castellanzese-Borgosesia 3-7, show granata in Lombardia

Finisce nella maniera più impensabile il match del turno infrasettimanale di serie D tra Castellanzese e Borgosesia, i granata con un clamoroso sette a tre battono una formazione candidata alla serie C e si rilanciano nella difficile impresa di conquistare la salvezza, per contro i locali vedono ridursi le speranze di arrivare primi, il Gozzano è ancora a tiro ma con delle partite in meno che potrebbero scavare un solco decisivo.

La cronaca Il match inizia male per il Borgosesia che passa in svantaggio al 7' quando Chessa dopo un'azione personale batte Galli, l'uno a zero dura tre minuti, al 10' Rivi serve Bramante che insacca; i padroni a casa premono e sfiorano il due a uno con Colombo e Mecca, al 20' pasticcio di Bajc che tocca il pallone con una mano, dagli undici metri Chessa raddoppia, al 25' ancora parità con Baiardi che è freddo in area con una conclusione precisa, prima dell'intervallo il Borgosesia passa in vantaggio con un gran tiro di Corigliano.

La ripresa parte con un doppio intervento di Galli su Chessa, al 52' Baiardi si conquista un rigore che Bramante trasforma, i granata dilagano con il nuovo entrato Aloia che trasforma in gol una sponda di Iannacone, la Castellanzese accorcia con il solito Chessa ma nel finale Bramante da calcio d'angolo e Aloia rendono il punteggio finale roboante, sette a tre per il Borgosesia.