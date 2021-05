San Luca-Licata 2-1: gli highlights della gara

Il San Luca non si ferma più. Quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di Cozza, in fuga per conquistare un posto nei playoff di serie D. Obiettivo terzo posto, con la Gelbison lontana sei punti: con sette gare alla fine, tutto può accadere.

Ecco gli highlights della gara:

📹 Highlights & Gol | #SLULIC 2-1 🔗 Il Video 👉 https://youtu.be/6LY9yVcT5fs #SerieD #SanLucaLicata

Pubblicato da ASD San Luca 1961 su Mercoledì 5 maggio 2021