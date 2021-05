Benevento. Contro il Cagliari partendo dai dati emersi contro il Milan

Il Benevento, in base alle statistiche riguardanti la 34a giornata di campionato e pubblicate da Netco Sports, partner della Lega Serie A per i dati ufficiali del Campionato, è risultata essere la squadra che ha percorso più chilometri (113.663 Km); alle spalle della Strega si sono piazzateLazio (111.367 Km) e Udinese (111.099 Km). Un dato che lascia trasparire una buona condizione fisica da parte del team di Pippo Inzaghi. Tra i singoli calciatori, Viola si piazza al sesto posto per distanza percorsa (12, 233 chilometri percorsi); al primo posto Brozovic (12,76 km).

Lorenzo Montipò, portiere giallorosso, nonostante le due reti incassate, è quello che ha effettuato più parate nell'ultimo turno di campionato: sono stati 9 gli interventi decisivi dell'ex Novara. Dietro di lui troviamo Mattia Perin (8) e la coppia formata da Consigli e Fuzato (7).

I problemi evidenziati dal Benevento, sia in fase difensiva che offensiva, sono testimoniati da un dato: il Milan, avversaria dei giallorossi nell'ultimo turno di campionato, è stata la prima squadra per numero di occasioni da gol create, 14; i giallorossi, invece, si sono piazzati al 13 posto, in coabitazione con la Roma, con 4.