Serie D/F: le decisioni del giudice sportivo dopo i recuperi di ieri

Sono sette i calciatori squalificati dal giudice sportivo Meroni dopo i recuperi di ieri. Resterà in tribuna per due partite il portiere dell'Olympia Agnonese Luigi Caputo, espulso a metà ripresa per aver rifilato un calcio a un avversario. Salteranno le gare di domenica Bonacchi del Tolentino e Galeano del Pineto, entrambi espulsi ieri. Fermi per un turno anche gli altri quattro squalificati, Braconi del Castelfidardo e Pesce del Vastogirardi, giunti alla decima ammonizione, Raffaeli dell'Atletico Porto Sant'Elpidio e Rizzitelli dell'Atletico Terme Fiuggi al quinto giallo in stagione.

Provvedimenti disciplinari

Gare DEL 5 maggio 2021

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO ALL’ 11/ 5/2021

ROMAGNOLI MARCO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

Per comportamento non regolamentare, allontanato. ( R A - R AA )

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

LAURO MAURIZIO (CASTELFIDARDO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAPUTO LUIGI (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

Per avere a gioco in svolgimento, benché già in possesso del pallone giocando da portiere, colpito un calciatore avversario con un calcio.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BONACCHI CHRISTIAN (TOLENTINO 1919 SSDARL)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GALEANO ACOSTA ENZO (PINETO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFRAZIONE)

BRACONI LORENZO (CASTELFIDARDO)

PESCE NICOLAS (VASTOGIRARDI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

RAFFAELI FILIPPO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

RIZZITELLI FRANCESCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

MORICONI PIERLUIGI (ATLETICO TERME FIUGGI)

BERTOLO FRANCESCO (PINETO CALCIO)

DELLA QUERCIA RICCARDO (PINETO CALCIO)

MARCHIONNI LORENZO (S.NICOLO' NOTARESCO SRL)

GUIDA MICHELE (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

DI DIO ALESSANDRO (CASTELFIDARDO)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

PAPASERIO GIANMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

GELSI ALESSANDRO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

SANTANGELO ANDREA (CASTELFIDARDO)

CONTI FEDERICO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

TORNATORE DIEGO (ATLETICO TERME FIUGGI)

CORCIONE MARIO (CASTELFIDARDO)

MASTRIPPOLITO LEONARDO (PINETO CALCIO)

MERCORELLI SIMONE (PINETO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

FERRI MATTEO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)