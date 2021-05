Inizia a muoversi il mercato estivo, anche e soprattutto in Serie C. Tra le squadre più attive, vi è la Virtus Verona. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, i veneti sono in pole per arrivare a Mohamed Rabbas dell'Ambrosiana. Il centrocampista classe '99 si è messo in mostra nel girone C di Serie D, mettendo a segno anche sei reti in ventotto presenze.