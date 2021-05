Serie D girone A, perdono le prime due

La pausa e i casi di covid che a rotazione si presentano alle squadre di serie D rendono il campionato difficile da decifrare, clamoroso quello che è successo alla Castellanzese che dopo il rotondo zero a quattro subito a Bra nell’ultimo match prima della pausa per i recuperi perde sette a tre in casa contro il Borgosesia una formazione che raramente in stagione aveva realizzato più di un gol a match, protagonista Bramante autore di una tripletta, non basta ai locali il tris di Chessa.

Non approfitta il Pontdonnaz di questo scivolone, i valdostani restano in resta ma perdono due a uno a Legnano, a sorridere è il Gozzano che non gioca contro il Bra e rimane a due punti dalla testa con tre partite in meno, un bonus importante che se sfruttato al meglio potrebbe essere decisivo.

Oltre a Gozzano-Bra non si sono disputate Saluzzo-Chieri e Sanremese-Sestri Levante, due i pareggi di giornata, il nulla di fatto tra Arconatese e Varese e l’uno a uno tra Vado ed Imperia, a Strumbo risponde Sancinito.

Negli altri match continua il magic moment del Casale che batte di misura la Caronnese, quinta vittoria nelle ultime sette per i nerostellati; stesso punteggio a Fossano, i padroni di casa non si arrendono e battono la Folgore Caratese; divertente l’anticipo tra Lavagnese e Derthona, a spuntarla gli ospiti con le doppiette di Zerbo ed Emiliano, tre punti molto importanti in chiave salvezza.