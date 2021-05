Taranto, una sola missione contro il Portici: vincere

Dopo due pareggi, il Taranto è chiamato alla vittoria per allungare ulteriormente sul Picerno, seconda forza del campionato di Serie D girone H. Dopo una settimana un pò confusionaria per delle questioni meramente politiche relative al tesseramento di alcuni componenti del gruppo squadra della Fidelis Andria, avversaria nel turno precedente, l'obiettivo primario della squadra di Giuseppe Laterza è solamente uno: pensare al campo e portare a casa una partita che sulla carta si presenta come alla portata. Tuttavia, nessuna gara è scontata e, dunque, bisogna mantenere alta la concentrazione fino alla fine.

Il Portici si presenta come una squadra affamata di punti salvezza per evitare la retrocessione in Eccellenza. Nel corso della settimana, la squadra rossoblù si sta preparando al meglio e, in vista della lista dei convocati, il mister dovrà valutare alcune situazioni. Andranno verificate le condizioni di Alfageme, uscito affaticato nel corso dell'ultimo match, lo stesso dicasi per Corvino. Inoltre, non ci sarà Mastromonaco per squalifica mentre Corado è a disposizione del tecnico Laterza.