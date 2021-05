Colantonio annuncia: "La Turris è in vendita"

Nel corso della conferenza stampa di fine stagione il presidente Colantonio ha annunciato che la società è in vendita.

"Da questo momento la Turris è in vendita. La Turris è stata presa in Serie D con tanti debiti e ora è in Serie C con una situazione contabile invidiata in tutta Italia."

Fissata per il 15 giugno la dead line per la vendita della società. Colantonio ha anche rivelato che ci sono già due gruppi interessati a rilevare la società ma ha chiarito: "Io vendo ma non scendo la Turris"