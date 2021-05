Benevento. Foggia: "Col Cagliari la prima di quattro finali per la A"

Il D.s. del Benevento, Pasquale Foggia, ha risposto questa mattina ad alcune domande sul match tra Benevento e Cagliari, in programma domenica alle 15 al "Vigorito", nel quale le due formazioni si giocano una buona fetta di Serie A. Queste le parole del direttore giallorosso durante la trasmissione "Il Cagliari in Diretta” in onda su Radiolina:

"Per noi le ultime quattro saranno altrettante finali e quella col Cagliari è la prima e la più importante. Ci giochiamo molto in questa partita e affronteremo una delle squadre più in forma del momento e dell'intero girone di ritorno. Inoltre hanno in rosa grandi calciatori anche se noi saremo lì a dar loro filo da torcere fino alla fine.

Il ritiro? Ce lo hanno chiesto i calciatori spontaneamente perché hanno capito l'importanza di questa partita. Il Cagliari è forte e Nainggolan ha qualità superiori agli altri anche se è Joao Pedro il calciatore più decisivo nelle loro fila.

Purtroppo in Serie A non puoi permetterti distrazioni. La divisione in categorie si fa soprattutto in base alle qualità, che differiscono dall'una all'altra. Siamo anche stati sfortunati ma se abbiamo 31 punti vuol dire che questo è il nostro valore".