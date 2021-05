La Salernitana batte l'Empoli e ipoteca la A: promozione a un passo

La Salernitana si avvicina sempre di più alla Serie A: con il successo odierno contro l'Empoli i granata sono a tre punti dalla matematica promozione nella massima serie.

Contro un Empoli già sazio e fresco di promozione, i granata vincono per 2 a 0. Gara tuttavia non facile per la Salernitana, nonostante il turn-over quasi totale dei toscani che hanno lasciato in panchina quasi tutti i protagonisti della cavalcata vincente: i granata hanno dovuto faticare contro un avversario combattivo.

Il gol che sblocca il risultato è di Bogdan: il difensore segna in area risolvendo una mischia in area nata da un corner. Il raddoppio arriva nel recupero quando il subentrato Anderson chiude definitivamente i giochi.

Per la promozione diretta resta in gioco solo il Monza, che vince a Cosenza, mente il Lecce commette l'ennesimo passo falso. Ma il destino è tutto nelle mani della Salernitana. Basterà vincere contro il già retrocesso Pescara: il traguardo storico è quasi raggiunto.