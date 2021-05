Serie B, i verdetti: Pescara e Reggiana retrocesse, playout a rischio

A un turno dal termine della stagione regolare sono arrivati alcuni verdetti in Serie B.

Pescara e Reggiana sono matematicamente retrocesse: i due club, al pari della Virtus Entella, ripartiranno dalla Serie C.

Playout a rischio: per non essere retrocesso direttamente il Cosenza dovrà battere il Pordenone per disputare i playout proprio contro i ramarri. L'Ascoli, invece, si è tirato fuori dai giochi conquistando la permanenza in B.