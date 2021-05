Potenza, una doppia strada potrebbe far continuare Caiata alla guida

Due strade convergenti potrebbero essere decisive per la quinta avventura del presidente Salvatore Caiata alla guida del Potenza. L'uscita di Maurizio Fontana dovrebbe essere confermata, che continuerebbe a dare una mano sotto forma di sponsorizzazione, per una somma equivalente alla cessione delle quote del 15%. Caiata ha già contattato il sindaco Guarente per la concessione pluriennale dello stadio Viviani ed in cambio ci saranno lavori di ristrutturazione e ammodernamento della struttura. In giornata inoltre il numero uno rossoblu incontrerà un grippo di imprenditori amici potentinti pronti a dargli una mano. Queste due strade parallele potrebbero essere decisive per il futuro del Potenza.