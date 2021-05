Benevento. Inzaghi ne convoca 26 per il Cagliari: c'è Letizia

Mister Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha convocato 26 calciatori per la partita contro il Cagliari, decisiva per la salvezza di tutte e due le squadre. Nella lista ci sono i rientranti Letizia e Tuia e lo spagnolo Igo Falque, la cui presenza era stata in dubbio negli scorsi giorni. Questo l'elenco completo:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.

DIFENSORI: De Paoli, Barba, Caldirola, Glik, Tuia, Pastina, Letizia.

CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne.

ATTACCANTI: Iago Falque, Caprari, Di Serio, Gaich, Lapadula.