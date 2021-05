Taranto-Portici, i convocati di mister Laterza: torna Santarpia

Terminata la rifinitura in vista della sfida contro il Portici, Giuseppe Laterza, tecnico del Taranto, ha diramato la lista dei convocati per la 29°giornata di Serie D girone H. Una delle note positive è il ritorno di Santarpia tra i 23 protagonisti chiamati in causa per portare a casa il bottino pieno e avvicinarsi all'obiettivo promozione in Serie C.

Ecco la lista dei giocatori per la sfida contro il Portici:

Ciezkowski 2001, Sposito 2001, Caccetta 2001; Rizzo G., Ferrara 1999, Silvestri, Boccia 2002, Gonzalez, Marrazzo 2002, Shehu 2002: Marsili, Tissone, Diaby 2000, Matute, Sernia 2001; Guaita, Rizzo N., Alfageme, Díaz, Corvino, Serafino 2001, Versienti, Santarpia 2000.