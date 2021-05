Fidelis Andria: i convocati di Panarelli per il derby contro il Nardò

Questo pomeriggio la Fidelis Andria sarà di scena a Nardò.

Mister Panarelli, che non prenderà parte alla trasferta in quanto in isolamento dopo la positività riscontrata, ha convocato 20 giocatori:

Questo l'elenco:

PORTIERI

Stasi, Petrarca, Anatrella

DIFENSORI

Paparusso, Pelliccia, Benvenga, Fontana, Lacassia, Venturini

CENTROCAMPISTI

Bolognese, Monaco, Dipinto, Avantaggiato

ATTACCANTI

Cerone, Scaringella, Prinari, Di Schiena, Mariano, Figliolia, Acosta