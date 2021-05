Catania-Foggia: le formazioni ufficiali

Scenderanno tra poco in campo allo stadio "Angelo Massimino" le formazioni di Catania e Foggia, nel match valevole per il Primo Turno play-off del girone C del campionato di Lega Pro.

In palio per le due squadre il passaggio del turno nel torneo che, ricordiamo, riserva alla vincitrice la promozione in Serie B. Padroni di casa con a disposizione due risultati su tre in virtù del miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

I due tecnici hanno sciolto le ultime riserve, queste le formazioni ufficiali che scenderanno in campo dal primo minuto:

CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai, Silvestri, Giosa, Pinto; Welbeck, Maldonado, Dall'Oglio; Piccolo, Sarao, Reginaldo. A disposizione: Santurro, Claiton, Rosaia, Vrikkis, Izco, Sales, Manneh, Golfo, Zanchi, Di Piazza. Allenatore: Francesco Baldini.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Germinio, Salvi, Del Prete; Kalombo, Vitale, Rocca, Garofalo, Di Jenno; Curcio, Balde. A disposizione: Di Stasio, Jorio, Galeotafiore, D'Andrea, Moreschini, Said, Dema, Morrone, Iurato, Pompa, Cardamone, Nivokazi. Allenatore: Marco Marchionni.