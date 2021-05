Napoli, non solo Spalletti: per la panchina spunta l'ipotesi Inzaghi

Mentre la squadra è impegnata e concentrata sulla lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, impazza il toto-allenatore.

Come riportato dai media nazionali, in pole position per il post Gattuso c'è Luciano Spalletti, voglioso di tornare protagonista dopo l'esperienza all'Inter e due stagioni di inattività.

Rispunta anche una nuova pista, che era stata caldeggiata qualche mese fa, ovvero quella che porta a Simone Inzaghi. Ci sarebbe anche lui nella short list di De Laurentiis.

Tutto da decifrare il futuro di Gattuso che, nonostante il buon lavoro, sembra essere sul punto di salutare Napoli.