Cagliari. Semplici: "Vittoria importante ma non è ancora finita"

Il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, ha così commentato la vittoria della sua squadra, importante in chiave salvezza, sul Benevento per 3-1. Queste le parole dell'allenatore dei sardi:

"E’ una vittoria importante su un campo difficile e abbiamo fatto una grande partita pur soffrendo. Il cammino è stato in salita dal mio arrivo ma la squadra non ha mai mollato ma il lavoro non è finito ancora.

Siamo partiti bene facendo subito gol ma dopo loro hanno preso campo pareggiando e sfiorando ancora il gol. Molto meglio nella ripresa con il cambio di modulo perché siamo stati più aggressivi e siamo riusciti a limitare meglio il Benevento. Dalla panchina, quello su Viola sembrava rigore ma non l’ho visto bene. Tuttavia se l’arbitro ha giudicato dalle immagini che non fosse rigore vuol dire che è così: dobbiamo avere fiducia nell’operato degli arbitri.

Il merito di quanto fatto va ai ragazzi che ci hanno permesso di fare questa rimonta: non siamo ancora salvi e dobbiamo lottare fino in fondo nelle prossime tre partite".