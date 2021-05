Serie D, il Picerno riapre il campionato Lavello super a Casarano

E' la grande giornata di Picerno e Lavello in serie D girone H. I melandrini espugnano Sorrento rievocando i ricordi di due anni fa (stesso risultato del 15 aprile 2019 quando si diede lo scatto decisivo per la vittoria finale del campionato conseguita tre giorni dopo al Curcio) con il calcio di rigore di capitan Esposito che permette di accorciare a quattro lunghezze (con una gara da recuperare) dalla capolista Taranto battuta allo Iacovone dalla penultima della classe Portici per 2-3. Gli ofantini con una doppietta sbancano Casarano a 4' dalla fine con Burzio e si rilanciano al terzo posto in classifica. Succede tutto nella ripresa al Capozza: salentini in vantaggio con Rodriguez, poi Longo e Burzio ribaltano il punteggio prima del pari di Sansone e all'86' arriva il quindicesimo gol stagionale del bomber argentino per una vittoria spettacolare. Nello stesso raggruppamento scivola al quartultimo posto il Francavilla (ora rischia di essere inglobato nella retrocessione diretta) con la sconfitta di Aversa (Ziello e Faella) non riesce a rientrare in partita con la rete di Leonetti che aveva riaperto la gara. Nel girone I il Rotonda viene raggiunto al 92' dalla vicecapolista Fc Messina con Agnelli che risponde al vantaggio iniziale di Ferreira.