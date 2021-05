Benevento. Inzaghi: "Due volte lo stesso VAR? Nascono dei sospetti"

Mister Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, dopo la sconfitta maturata contro il Cagliari che ha generato molte polemiche per l'operato dell'arbitro Doveri e del VAR Mazzoleni, ha così commentato i fatti accaduti:

"Siamo ovviamente delusi perché le immagini parlano chiaro. Doveri mi ha detto che c'è stato un tocco lieve. Ora, però, se Doveri dice che il tocco c'è stato allora il VAR non doveva intervenire. Ci dispiace perché se proprio dobbiamo retrocedere lo vogliamo fare per colpe nostre ma non in questo modo. Voglio solo ringraziare la squadra perché mi ha reso orgoglioso: abbiamo messo sotto il Cagliari al punto da costringerli a cambiare modulo. Il cuore e l'anima ci sono stati, abbiamo fatto quanto ci hanno chiesto i tifosi. Se manteniamo questo spirito allora possiamo ancora crederci: mancano 3 partite e abbiamo 3 punti in meno dello Spezia. I ragazzi sentono di aver subito un furto. Non doveva succedere quello che è successo oggi: è un male per il calcio intero. Se dopo i fatti di Napoli metti la stessa persona al VAR allora è normale si generino sospetti".