Taranto-Portici, sconfitta amara allo Iacovone: termina 2-3

Il Taranto cede al Portici tra le mura amiche per tre reti a due. Una sconfitta alquanto clamorosa perchè quello visto in campo allo Iacovone non è stato il solito Taranto ammirato in questa stagione. Eppure la gara è stata subito in discesa per gli uomini di Laterza, in vantaggio con la rete di Gonzalez, ma subito dopo i campani ribaltano tutto nel giro di pochi minuti. L'espulsione di Cappa e la rete del pareggio allo scadere della prima frazione di Diaz ha dato l'illusione che il vantaggio del Portici fosse solo un semplice colpo, non definitivo. Non è stato così perchè il Portici si è rialzato e ha preso il bottino pieno, ribaltando tutti i pronostici.

La prima frazione è stata frizzante sotto tutti i punti di vista: quattro goal, poco equilibrio e tantissime azioni sia da una parte che dall'altra. Secondo tempo, invece, fatale per il Taranto poiché il goal vittoria per il Portici arriva nel primo minuto della ripresa: Boccia effettua un retropassaggio rischiosissimo verso Ciezkowski ma diventa un assist per Prisco che appoggia in rete. Nel finale i rossoblù ci provano ma tutti i tentativi non portano al pareggio e il Taranto ne esce con le ossa rotte mettendo a rischio la promozione in Serie C.