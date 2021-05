Picerno, Palo: "Daremo filo da torcere a tutti fino alla fine"

E' un Antonio Palo fiducioso e carico al termine del match vinto a Sorrento. Il tecnico del Picerno in sala stampa esordisce cos':"Ho 27 titolari a disposizione e sono tutti importanti in ogni partita. Daremo filo da torcere a tutti fino alla fine. Era importante il successo e già pensiamo a domenica - afferma l'allenatore melandrino - Sappiamo che contro il Sorrento sarà un'altra finale importantissima. Con questa voglia e questa cattiveria dovremo affrontare le gare che ci restano". E' poi il turno del matchwinner Emanuele Esposito: "All'andata sbagliai il rigore, questa volta è andata bene - dichiara il capitano - Non possiamo più sbagliare e faremo tutto il possibile per ridurre il gap dal Taranto".