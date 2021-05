Genoa-Sassuolo 1-2, abbattuto anche il Grifone

Il Sassuolo sconfigge 2-1 il Genoa a Marassi e rimane in scia Europa. Non facile la partita di oggi contro un bel grifone non ancora salvo che quindi non poteva concedere nulla.

Gara subito indirizzata sui binari neroverde grazie al quinto gol stagione del classe 2000 Giacomo Raspadori, ormai totalmente calato nei panni di centravanti titolare vista anche la condizione fisica precaria di Ciccio Caputo. Alla mezz'ora i padroni di casa trovano la rete del pari con Zajc, ma l'arbitro annulla per un precedente fallo a centrocampo su Locatelli.

Ad inizio ripresa Perin salva su Raspadori lanciato verso la porta, ma è solo il preludio al raddoppio neroverde che arriva al minuto 66 con Domenico Berardi dopo uno svarione difensivo di Masiello. Per l'esterno calabrese è la sedicesima rete stagionale. Ballardini butta nella mischia l'ex Scamacca, ma l'attaccante fatica a trovare spazio tra i difensori neroverdi. Quando la partita sembra ormai chiusa arriva il gol di Zappacosta che riapre improvvisamente la gara. Nei minuti finali lo stesso Zappacosta sfiora il gol del 2-2 che sarebbe stata una beffa per come si era messa la gara. Finisce quindi 2-1 in favore del Sassuolo al quinto risultato utile consecutivo, l'Europa è ancora possibile.