Taranto, Laterza: "Partita storta, mi assumo le responsabilità"

Una partita storta per il Taranto contro il Portici, come sottolinea Giuseppe Laterza, tecnico dei rossoblù. La compagine ionica capitola in casa, allo Iacovone, nel momento clou della stagione. Laterza nel post partita ha dichiarato: "Partita storta, avevamo iniziato bene con l'approccio giusto, poi ci siamo fermati e abbiamo fatto due errori clamorosi. Ci siamo complicati la vita perdendo anche la tranquillità che serve. Siamo stati ingenui in fase difensiva, facendo degli errori mai visti durante la stagione. Mi assumo tutte le responsabilità".

Tanto rammarico nell'ambiente Taranto ma allo stesso tempo c'è la voglia di rialzarsi dopo questo scivolone per riprendere il cammino verso la promozione in Serie C. Tuttavia, contro il Molfetta il tecnico degli ionici dovrà valutare le condizioni di Alfageme, costretto alla sostituzione dopo una fitta al flessore. E' stato un pomeriggio complicato in casa Taranto, ma c'è fiducia per la prossima partita. Per la promozione serve solo un fattore, ossia che il Taranto ritorni ad essere il Taranto visto in questa stagione.