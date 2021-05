Foggia, Marchionni: "Vittoria del gruppo. Ora testa al derby"

Intervenuto nel post-gara in conferenza stampa, l'allenatore del Foggia Marco Marchionni ha analizzato la vittoria esterna dei rossoneri con il Catania. Queste le sue parole:

"E’ la vittoria di tutto il gruppo, da chi va in campo a chi lavora dietro le quinte per far si che i ragazzi stiano bene. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare con attenzione, fame, sacrificio e cinismo. Siamo arrivati a Catania convinti di sovvertire ogni pronostico e così è stato contro una squadra forte ed inizialmente costruita per vincere il campionato.

Ibou? Io sono certo di quello che può dare e fare, così come di tutti i ragazzi che alleno giornalmente. Adesso ci godiamo questa vittoria e da domani testa al derby".