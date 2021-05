Foggia, Balde: "Siamo un gruppo vero. Contento per la doppietta"

E’ l’autentico mattatore di giornata Ibourahima Balde, attaccante spagnolo oggi decisivo contro il Catania con la sua doppietta. Queste le sue parole nel post-gara:

"Il gruppo che abbiamo, non abbiamo mai dato peso a chi ci dava per spacciati ed oggi abbiamo dimostrato di essere in grado di giocarcela con chiunque, quando mettiamo in campo le nostre qualità.

La doppietta di oggi è la più bella, soprattutto perchè decisiva e ringrazio chi mi ha messo nelle condizioni di realizzarla. La dedico alla mia famiglia, mio fratello Keita e tutti i tifosi del Foggia".