Virtus Francavilla, in attacco piace l'argentino Burzio del Lavello

Potrebbe parlare argentino l'attacco della Virtus Francavilla nella prossima stagione. La società ha infatti messo nel mirino l'attaccante Pablo Cesar Burzio del Lavello.

Un passato a suon di gol in Sudamerica tra Argentina, Colombia e Uruguay per il classe 1992 approdato l'estate scorsa in terra lucana. Un esordio in Italia niente male: ben 13 reti e 7 assist in 26 presenze che non sono passate inosservate.

La Virtus, sempre attenta ai talenti in mostra in Serie D, potrebbe fiondarsi sul bomber per garantire gol sicuri al nuovo tecnico Taurino.