Bra-Borgosesia 4-1, sconfitta polemica per i granata

Dopo il roboante successo del turno settimanale in casa della Castellanzese il Borgosesia perde quattro a uno a Bra non senza recriminare, due rigori di cui almeno uno molto dubbio hanno condizionato il match, mister Rossini torna a casa con zero punti ma con un’altra prestazione incoraggiante contro una delle formazioni più forti del campionato.

La cronaca Subito dubbi sul primo episodio importante del match, contatto tra Cortinovis e Magnaldi che il direttore di gara non segnala come irregolare ma interviene il guardalinee per segnare il fallo, dal dischetto Merkaj sblocca il match; i granata si vedono al 22’ con una punizione di Bramante centrale, al 33’ Capellupo serve Merkaj che da buona posizione non inquadra la porta, al 36’ un tentativo di Aloia viene fermato con la mano da Capellupo, rigore che Aloia trasforma per l’uno a uno che resiste fino alla pausa.

Parte malissimo la ripresa per il Borgosesia, altro contatto tra Magnaldi e Cortinovis, altro rigore con annessa espulsione per il difensore valsesiano, Cappelluzzo trasforma il due a uno per il Bra; i granata non si arrendono e ci provano con Corigliano e Bramante ma devono alzare bandiera bianca al 23’ quando Merkaj fa tris, nel finale gran gol di Campagna per il quattro a uno finale.