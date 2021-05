La Lega Pro ha reso noto che la gara Bari-Foggia, valida per il secondo turno play-off 2020/21 del girone C e in programma allo stadio "San Nicola", si giocherà mercoledì 19 Maggio. L'orario del match sarà comunicato in seguito.

Il posticipo si è reso necessario, per consentire il recupero di Triestina-Virtus Verona, match non disputato causa Covid.