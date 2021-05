Benevento. Errore di Mazzoleni pesante ma altri lo sono ancora di più

La sconfitta subita ieri dal Benevento contro il Cagliari, condita da mille polemiche per il rigore prima concesso dall'arbitro Doveri e poi revocato per chiamata del VAR Mazzoleni, ha messo in evidenza due cose: la compagine giallorossa non sta, evidentemente, troppo simpatica al "palazzo"; la rosa dei sanniti, in molti elementi, non è all'altezza della massima serie.

Se il primo problema è di difficile soluzione, lo stesso non può dirsi per il secondo. Il D.s. Foggia, bisogna ammetterlo per onestà intellettuale, non è stato in grado, in estate prima e a gennaio poi, di costruire una rosa valida per il campionato di Serie A. Molti elementi, magnificati dal d.s. giallorosso, hanno reso molto al di sotto delle aspettative e qualcuno, come Iago Falque, il campo lo ha visto con il contagocce.

Come spesso accade, però, si preferisce nascondere la polvere sotto al tappeto e rifugiarsi dietro allo schermo protettivo della "colpa altrui" o del "complotto" per evitare l'assunzione di responsabilità. Il duro attacco di Foggia all'arbitro Mazzoleni, ieri responsabile del VAR nella partita contro il Cagliari, seppure motivato dalla rabbia del momento e dalla decisione discutibile assunta, non cancella le responsabilità del dirigente giallorosso nella pessima gestione della stagione.

Ciò che è mancata è stata l'onestà: se si fosse scelto di dire alla piazza che la possibilità di fare mercato a gennaio era remota per motivi (ad esempio) economici, i tifosi giallorossi, che tanto amano la propria squadra e che tanto rispettano la proprietà Vigorito, avrebbero accettato senza protestare e avrebbero, come già stanno facendo, sostenuto comunque la squadra ma coscienti del fatto che la salvezza sarebbe stata dura da acciuffare.

Invece si è scelta un'altra strada, quella di magnificare una rosa modesta che aveva si raccolto 21 punti nel girone di andata ma che, visto il gran lavoro fatto dalle altre concorrenti in gennaio e le energie già spese, non avrebbe potuto reggere lo stesso ritmo anche in quello di ritorno. Servivano centrali difensivi adatti alla Serie A ed invece è arrivato il solo Depaoli nel reparto arretrato: se Gasperini, che di esterni se ne intende, lo ha scartato dall'Atalanta rispedendolo alla Sampdoria, vorrà pur dire qualcosa. In mediana gli acquisti sono stati zero, non è arrivato nessuno a dar manforte a chi aveva tirato la "carretta" fino a quel punto puntando tutto sul recupero di Viola che, nonostante il rendimento top messo in campo, da solo può fare ben poco. In attacco si è scelto il giovane Gaich, due reti all'attivo, puntando sulla freschezza e la prospettiva: peccato che in quel momento servisse un attaccante pronto fin da subito che garantisse quel numero di gol sufficienti a tagliare il traguardo della quota salvezza.

Riassumendo, quindi, non ci si può limitare a dire che il Benevento è nella posizione attuale perché nella partita contro il Cagliari arbitro e VAR hanno remato contro la compagine giallorossa: l'onestà intellettuale impone una analisi più ampia che comprenda anche le responsabilità della società e dello staff tecnico, non sempre all'altezza del compito loro assegnato.